ญาติเหยื่อรถไฟชนรถเมล์เข้าเก็บ DNA แล้ว 7 ครอบครัว

พล.ต.ต.วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา เปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทาง จนมีผู้เสียชีวิต 8 ราย ว่า ขณะนี้มีครอบครัว ผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว 7 ครอบครัว แบ่งเป็นชาวไทย 6 ครอบครัว และชาวเมียนมา 1 ครอบครัว เหลืออีก 1 ราย อยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติม คาดว่าผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล จะทราบผลภายในเย็นวันนี้ หรืออย่างช้าวันพรุ่งนี้ ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวน สน.มักกะสัน ตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหาย เพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการ และดำเนินเอกสารตามกฎหมาย คาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธ หรือวันพฤหัสบดี พร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต 2 ราย ที่มีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวช เนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการ
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก 1 ชิ้นส่วน รวมเป็น 4 ชิ้นส่วน อยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ราย อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่ 9