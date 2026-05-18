คุมตัว พนง.ขับรถไฟ-คุมไม้กั้น ฝากขังศาลอาญา ค้านประกันตัว

จากกรณีเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รถไฟบรรทุกสินค้าที่ 2126 (แหลมฉบัง-บางซื่อ) พุ่งชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 206 บริเวณจุดตัดทางรถไฟแยกมักกะสัน ใต้สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ ถนนอโศก-ดินแดง จนเกิดเพลิงลุกไหม้รุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทันที 8 ราย และได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 30 ราย ซึ่งเบื้องต้นพบพฤติการณ์รถเมล์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมรางรถไฟ ขณะที่เครื่องกั้นไม่สามารถลงมาปิดได้ตามปกตินั้น
วันนี้ ที่ สน.มักกะสัน พนักงานสอบสวนได้ทำการนัดหมายและเชิญตัวผู้ต้องหา 2 ราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟ เข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียด เพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดี ประกอบด้วย นายสมยพร (สงวนนามสกุล) พนักงานขับรถไฟ (พขร.) และนายอุเทน (สงวนนามสกุล) เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาเกิดเหตุ โดยภายหลังการสอบปากคำเสร็จสิ้น ในเวลาประมาณ 10.50 น. พนักงานสอบสวนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย เดินทางไปยังศาลอาญารัชดา เพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่นิติกรการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้ว
ในระหว่างควบคุมตัว ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรก คือ นายอุเทน เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟว่า อยากขอโทษอะไรหรือไม่ ในขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟ ทำไมถึงเอาธงลงเร็ว ผู้ต้องหาตอบเพียงว่า "ขอโทษครับ" ขณะที่ผู้ต้องหารายที่ 2 คือ นายสยมพร หรือ พนักงานขับรถไฟ ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ กับผู้สื่อข่าว
ขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมล์ ขสมก. คือ นายลาพิศ (สงวนนามสกุล) ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสและถูกไฟคลอก ปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล ประกอบกับแพทย์ได้ตรวจเลือดในระหว่างการรักษาตัวแล้ว ผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในร่างกาย โดยทางตำรวจระบุว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ โดยจะต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงจนสามารถให้การได้จึงจะเข้าสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหา ซึ่งคาดว่านายลาพิศจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกันกับนายสยมพร ในข้อหา ประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหาย