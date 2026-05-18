ปศุสัตว์สกัดขบวนการลอบขนไข่ไก่เถื่อนเกือบ 2 แสนฟอง สั่งเร่งขยายผล

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้เร่งขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายทุกชนิด โดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง เนื่องจากการลักลอบเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอาจกระทบทั้งความปลอดภัยของผู้บริโภค การป้องกันโรคระบาดสัตว์และแมลงศัตรูพืช รวมถึงความเป็นธรรมทางการค้าแก่เกษตรกรไทย
ทั้งนี้ ได้ประสานและกำชับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกอย่างเป็นรูปธรรม ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ล่าสุด ได้รับรายงานจากนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ว่า ชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 8 ซึ่งประกอบด้วยด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ และด่านกักกันสัตว์เพชรบุรีซึ่งร่วมกันตั้งด่านสกัดจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบขนส่งไข่ไก่ได้ บริเวณแยกบ้านเนินดินแดง ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เจ้าหน้าที่พบรถบรรทุก 12 ล้อ คลุมผ้าใบต้องสงสัย จึงเรียกตรวจสอบ จากการตรวจค้นพบไข่ไก่บรรจุในกล่องกระดาษรวม 180,000 ฟอง โดยผู้ขับขี่ไม่สามารถแสดงหลักฐานการเคลื่อนย้ายและแหล่งที่มาของสินค้าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ พร้อมให้การว่า รับจ้างขนส่งไข่ไก่จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และจะได้รับแจ้งจุดส่งสินค้าอีกครั้งเมื่อเดินทางถึงปลายทาง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สารวัตรปศุสัตว์ได้ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย ไข่ไก่ 180,000 ฟอง และรถบรรทุก 12 ล้อ 1 คัน ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.ห้วยยาง เพื่อดำเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังได้เก็บตัวอย่างไข่ไก่ของกลางส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัดราชบุรี เพื่อเฝ้าระวังโรคและตรวจสอบความปลอดภัย ก่อนกระจายสู่ตลาดผู้บริโภค พร้อมขยายผลสืบสวนหาแหล่งโรงฟักไข่ไก่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การดำเนินการตามกฎหมาย และระเบียบมาตรฐานโรงฟักไข่ของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด
นายสรวุฒิกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเดินหน้าตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบเคลื่อนย้ายสินค้าเกษตรผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องมาตรฐานสินค้าเกษตรไทย ความปลอดภัยของผู้บริโภค และความเป็นธรรมต่อเกษตรกรผู้ผลิตภายในประเทศ
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการร้องเรียน ขอความช่วยเหลือ หรือแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดด้านปศุสัตว์ สามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง