ครม.เงา เสนอ 3 ข้อต่อรัฐบาล ล้อมคอกเหตุรถไฟชนรถเมล์

นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน แถลงภายหลังการประชุม ครม.เงา ต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณอโศกเพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาล โดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมาธิการคมนาคม ในวันที่ 20 พฤษภาคมนี้
ส่วนภาพรวมข้อเสนอของ ครม.เงา ต่อรัฐบาล 3 เรื่อง คือ (1) การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจร การใช้รถใช้ถนน ทั้งคนขับรถเมล คนขับรถไฟ และอื่นๆ (2) การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆ เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงาน ตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง ผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางราง และ (3) ขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน มิสซิ่งลิงก์ (Missing Link) ที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้