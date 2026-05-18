วงการกีฬาไทยสูญเสีย "แทน ชนกชนม์" นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ วัย 27 ปี

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2569 เฟซบุ๊ก Icebreakers Ice Hockey team ได้โพสต์ข้อความอาลัย "วันนี้พวกเราสูญเสียรุ่นพี่ที่น่ารักมากๆ ของพวกเราไป พี่แทน จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ พี่เป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมที่ดี เป็นรอยยิ้ม เป็นพลังบวก และเป็นความทรงจำดีๆ ของใครหลายคน เป็นที่รักของเพื่อนๆ และ น้องๆ เสมอมา"
"ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจ ทุกความห่วงใย และทุกช่วงเวลาดีๆ ที่พี่มอบให้กับพวกเราเสมอ ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของพี่แทนค่ะ พวกเราจะคิดถึงพี่เสมอ หลับให้สบายนะพี่แทน"
ด้าน ดร.สุวรรณา ศิลปอาชา รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ผู้จัดการทีมฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทย และ นายกสมาคมกีฬาฟิกเกอร์และสปีดสเก็ตติ้งแห่งประเทศไทย ระบุว่า วันนี้พวกเราได้สูญเสีย "แทน" ผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนไป
สำหรับ ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร หรือ แทน ถือเป็นนักกีฬาคนสำคัญของทีมชาติไทย ลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ระดับนานาชาติมากมาย ทั้งรายการชิงแชมป์โลก เอเชียนเกมส์ฤดูหนาว และ ซีเกมส์ รวมถึงสร้างผลงานระดับประวัติศาสตร์ด้วยการคว้าแชมป์โลกในระดับดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ และคว้าสิทธิเลื่อนชั้นสำเร็จ
