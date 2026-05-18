"ชัชชาติ" ตรวจ รร.สังกัด กทม.เปิดเทอมวันแรก เริ่มมาตรการ "ฝากมือถือไว้กับครู"

ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายสานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่โรงเรียนวัดมหรรณพาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ เขตพระนคร กทม. เนื่องในวันเปิดเทอมวันแกของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งหมด 437 โรงเรียน โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ปกครองทยอยพาบุตรหลานมาส่ง ซึ่งโรงเรียนในสังกัดจะมีอาหารเช้าให้เด็กรับประทานด้วย
นายชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้โรงเรียนในสังกัด กทม. เปิดภาคเรียนวันแรก มีมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัด กทม. เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้น สายตาสั้น ไม่ค่อยคุยกัน ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อน จึงมีโครงการ Phone Off, Learning On เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ ฝากมือถือไว้กับครู เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพและพฤติกรรมจากการใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็น โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนที่นำร่องมาแล้ว ซึ่งได้ผลดี และหากมีกรณีฉุกเฉินต้องใช้ สามารถแจ้งกับคุณครูได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวมีผลการวิจัยจากในหลายประเทศรองรับว่าได้ผลดี มาตรการดังกล่าวจะครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์ในตอนเช้า การกำหนดช่วงเวลาขอใช้ เพื่อติดต่อสื่อสารเท่าที่จำเป็น หรือนำไปใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้
นอกจากนี้ โรงเรียนนี้ยังเป็นโรงเรียนแห่งแรกของ กทม. ที่ใช้หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหลายคนที่ร่วมกันผลักดัน เรื่องภาษาเป็นเรื่องสำคัญ แต่เรื่องของหลักสูตรนานาชาติก็ต้องคิดให้ดี ก็คงต้องทำเป็นต้นแบบก่อน มองว่าต้องค่อยเป็นค่อยไป หากได้ผลดีก็จะขยายผลต่อไป