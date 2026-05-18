สภาพัฒน์ เผย GDP ไตรมาส 1/69 ขยายตัว 2.8%

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 2.5% ในไตรมาส 4 ปี 2568
โดยภาคเกษตรขยายตัว 1.2% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 0.6% ในไตรมาสก่อนหน้า ภาคนอกเกษตรขยายตัว 3.0% เร่งขึ้นจากการขยายตัว 2.7% ตามการขยายตัวของสาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้าฯ สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการขนส่ง และสาขากิจกรรมทางการเงินและประกันภัย
ด้านการใช้จ่าย การอุปโภคขั้นสุดท้ายของเอกชนขยายตัวต่อเนื่อง การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของรัฐบาล การสะสมทุนถาวรเบื้องต้น และการส่งออกสินค้าและบริการ ขยายตัวเร่งขึ้น