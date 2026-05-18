กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 10.4 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับ ของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตบางคอแหลม 16.6 มคก./ลบ.ม.
2. เขตลาดกระบัง 16.4 มคก./ลบ.ม.
3. เขตวังทองหลาง 14.8 มคก./ลบ.ม.
4. เขตหนองจอก 14.7 มคก./ลบ.ม.
5. เขตปทุมวัน 14.4 มคก./ลบ.ม.
6. เขตมีนบุรี 14.1 มคก./ลบ.ม.
7. เขตสัมพันธวงศ์ 13.8 มคก./ลบ.ม.
8. เขตบางกอกใหญ่ 13.7 มคก./ลบ.ม.
9. เขตประเวศ 13.6 มคก./ลบ.ม.
10. เขตราชเทวี 13.4 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราษฎร์บูรณะ 12.9 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางนา 12.8 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 7.6 - 12.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 7 - 16.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 5.7 - 14.8 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 4 - 16.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 4.5 - 13.7 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 5.8 - 12.9 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก