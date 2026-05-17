"คนโบกธง" เจอข้อหากระทำการโดยประมาทฯ

เมื่อเวลา 18.00 น. ตำรวจชุดสืบสวนได้ควบคุมตัว นายอุเทน ตำแหน่งพนักงานการเดินรถ 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟ และเป็นบุคคลที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถเมล์ บริเวณแยกอโศก-เพชรบุรี เข้ามาที่ สน.มักกะสัน เพื่อแจ้งข้อกล่าวหา ฐาน "กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส รวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย" โดยขณะที่ตำรวจควบคุมตัวเข้ามานั้น นายอุเทน มีสีหน้าเรียบเฉย ก่อนรีบเดินเข้าห้องสอบสวนทันที