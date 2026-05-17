ผลตรวจกล่องดำออกแล้ว! รถไฟเบรกฉุกเฉินก่อนชนแค่ 100 ม. แต่ระยะปลอดภัยต้องก่อน 2 กม.

ดร.พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง เปิดเผยผลตรวจสอบข้อมูลจากกล่องดำของรถไฟที่ชนรถโดยสารประจำทางสาย 206 เบื้องต้นพบว่า ขบวนรถไฟวิ่งเข้าปะทะรถเมล์ด้วยความเร็วประมาณ 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีการใช้ระบบเบรกฉุกเฉิน (Emergency Brake) ก่อนถึงจุดปะทะราว 100 เมตร
อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบว่า ขบวนรถไฟดังกล่าวเป็นขบวนที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีน้ำหนักรวมหลายพันตัน ทำให้ต้องใช้ระยะทางในการหยุดรถเกือบ 2 กิโลเมตร ดังนั้น แม้จะมีการใช้เบรกฉุกเฉิน แต่เริ่มเบรกก่อนถึงจุดชนเพียง 100 เมตรนั้น ถือว่าช้าเกินไป และเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถหยุดขบวนรถได้ทันก่อนเกิดเหตุ
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อสรุปสาเหตุและข้อเท็จจริงของอุบัติเหตุครั้งนี้อย่างละเอียดต่อไป