ทล.ปิดเบี่ยงพระราม 2 ขาเข้า (สะพานท่าจีน) สร้างทางยกระดับ M82 เริ่ม 17 พ.ค.

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร ทราบว่า กรมทางหลวงจะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรในช่องทางหลักบริเวณ กม.30+500 (สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน) ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เป็นต้นไป เพื่อเข้าดำเนินการยกติดตั้งชิ้นส่วนโครงสร้างทางยกระดับโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 (M82) สายทางยกระดับบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว (ตอน 7) ตามแผนงาน
ซึ่งการปิดเบี่ยงจราจรจะดำเนินการเฉพาะช่วงเวลา 05.00–20.00 น. โดยกรมทางหลวงจะบริหารจัดการจราจรให้ผู้ใช้เส้นทางฝั่งขาเข้ายังสามารถสัญจรผ่านได้ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ตามแนวทางเบี่ยงที่กำหนดไว้ ส่วนในช่วงเวลากลางคืน ผู้ใช้ทางสามารถใช้ช่องทางขนาน (Frontage Road) ได้ตามปกติ ฝั่งละ 2 ช่องจราจร ตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ กรมทางหลวงตั้งเป้าดำเนินการยกติดตั้งโครงสร้างในส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จ และคืนผิวจราจรช่องทางหลักได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม กรมทางหลวง แนะนำให้ประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าว โปรดวางแผนการเดินทางล่วงหน้า เผื่อเวลาเดินทาง หรือพิจารณาเลือกใช้เส้นทางสำรอง ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลสภาพการจราจรและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง