คมนาคมสั่ง รฟท.-ขสมก.เร่งสอบเหตุรถไฟชนรถเมล์ จ่อยกระดับความปลอดภัยกันเหตุซ้ำรอย

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากกรณีอุบัติเหตุรถไฟขบวนรถขนส่งสินค้าหมายเลข 2126 ชนกับรถประจำทาง ขสมก. สาย 206 บริเวณใกล้เคียงแยกอโศก – เพชรบุรี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 และมีผู้สูญเสีย 8 ราย ผู้บาดเจ็บอีก 32 รายนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต พร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้เร่งดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มศักยภาพ และเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิต เพื่อส่งร่างกลับคืนสู่ครอบครัวโดยเร็วที่สุด
พร้อมทั้งกำชับหน่วยแพทย์และโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บให้ดูแลรักษาอย่างเต็มที่ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติม และสั่งการให้เร่งเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนและเหมาะสมที่สุด
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาล และดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและเต็มที่ที่สุด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
พร้อมกันนี้ ได้สั่งการตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียดทั้งกระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางมาตรการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ความสูญเสียเช่นนี้เกิดขึ้นอีก
ทั้งนี้ นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่อติดตามและร่วมบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่จริงอย่างใกล้ชิด โดยได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเร่งด่วนที่สุด
นอกจากนี้ ขสมก. ยังได้ร่วมจัดระบบขนถ่ายผู้โดยสารตกค้าง ณ สถานีหัวลำโพง เพื่อนำส่งไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้ว และได้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบทุกรายอย่างครบถ้วน
นายสิริพงศ์ ยืนยันว่า การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะจะต้องมีความปลอดภัยสูงสุด โดยกระทรวงคมนาคมเตรียมยกระดับมาตรการและนโยบายด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม พร้อมทั้งเพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันและติดตามผลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุสะเทือนขวัญเช่นนี้ซ้ำรอยอีก