"อนุทิน" เยี่ยมผู้บาดเจ็บเหตุรถไฟชนรถเมล์ 2 คนยังอาการสาหัส

วันนี้ (17 พ.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางไปยังโรงพยาบาลคามิลเลียน เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์รถไฟชนรถประจำทาง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต พร้อมด้วยนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้บริหารของ ขสมก. ทันทีที่นายอนุทิน เดินทางมาถึง ได้พูดคุยกับสอบถามนายแพทย์นัฐพล กาฬปักษี ผู้อำนวยการแพทย์โรงพยาบาลคามิลเลียน และบาทหลวงเปโตร ภควี เส็งเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลคามิลเลียน ถึงอาการของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง 6 คน
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีสีหน้าค่อนข้างกังวล ก่อนจะเดินขึ้นลิฟต์ โดยมีคณะแพทย์พาไปเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่พัก รักษาตัวทั้งที่อยู่ในห้องไอซียูและห้องพักปกติ
สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บที่ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลคามิลเลียน เมื่อวานนี้ (16 พ.ค.) มีจำนวน 24 ราย ซึ่งทางโรงพยาบาลอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว 18 ราย เหลือพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจำนวน 6 ราย โดย 2 รายในจำนวนดังกล่าว พักรักษาตัวในห้อง ICU คือพนักงานเก็บค่าโดยสาร และผู้โดยสาร
ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้นำกระเช้าผลไม้เยี่ยมผู้ป่วยมามอบให้กับผู้ที่บาดเจ็บ รวมถึงกระทรวงคมนาคมก็มีกระเช้าเครื่องดื่มสุขภาพมามอบให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน มีตัวแทนจากบริษัทประกันภัย เพื่อมาดูแลเรื่องเงินเยียวยาต่าง ๆ