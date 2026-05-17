รฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบน ถ.หลานหลวง เดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ประชาสัมพันธ์ แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงบริเวณแยกยมราช ถึงมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย – แปซิฟิก และซอยหลานหลวง 12 เพื่อดำเนินการตัดบรรจบท่อประปา สถานียมราช ช่วงบางขุนนนท์ - ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 เวลา 22.00 น. – 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 24.00 น. (ตลอด 24 ชั่วโมง) มีผลให้ถนนหลานหลวงบริเวณปิดเบี่ยง ฝั่งมุ่งหน้าแยกสะพานขาว สามารถสัญจรได้ 2 ช่องจราจร (one way) โดยประชาชนสามารถเข้า – ออกที่พักอาศัยได้ตามปกติ
ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าว อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันเวลาดังกล่าว ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็น โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง และ รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้
โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่ หมายเลข 06 3217 6532 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย