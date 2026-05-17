รัฐบาลเร่งเครื่องนวัตกรรมการแพทย์ ดันไทยสู่ฮับสุขภาพโลก

ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ หวังให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูง ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาเป็นตัวขับเคลื่อน โดยล่าสุดนายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้บรรยายในหลักสูตร ปนพ.3 ณ สถาบันพระปกเกล้า ระบุว่า การพาประเทศไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงต้องสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เข้มแข็ง เชื่อมโยงตั้งแต่การพัฒนากำลังคน งานวิจัย ไปจนถึงการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยต้องปลดล็อกศักยภาพแต่ละภูมิภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ตั้งบริษัทโฮลดิ้งของมหาวิทยาลัย และกองทุนร่วมลงทุน เพื่อดึงงานวิจัยจากห้องแล็บไปใช้จริงในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ระดับชุมชน ให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเครื่องมือนวัตกรรม เพื่อนำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าได้จริง
ร.อ.หญิง ภัทร์ดารัสมิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยมีศักยภาพก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านสุขภาพและการแพทย์ของโลก ผ่านการพัฒนานวัตกรรมแบบครบวงจร ทั้งการใช้ AI ดูแลสุขภาพ เวชสำอางจากสมุนไพรไทย อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ไปจนถึงเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ซึ่งการเดินหน้าทั้งหมดนี้จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและนวัตกรรมการแพทย์ระดับนานาชาติได้ รวมทั้งจะสร้างความมั่นคงทางสุขภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างได้อย่างยั่งยืน