นิติเวชเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่ออุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์ ญาติเข้าเก็บ DNA แล้ว 4 ครอบครัว

พล.ต.ต. วิรุฬห์ ศุภสิงห์ศิริปรีชา ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา เปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ผู้เสียชีวิตจากเหตุรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศก–ดินแดง ว่า ขณะนี้กระบวนการตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตและการตรวจอัตลักษณ์บุคคลเสร็จสิ้นแล้ว เหลือเพียงรอผลตรวจ DNA และรอญาติเข้าเก็บตัวอย่างเพื่อเปรียบเทียบกับร่างผู้เสียชีวิต เบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง จนไม่สามารถระบุตัวบุคคลด้วยสายตาได้ อีกทั้งลายนิ้วมือถูกทำลาย และฟันบางส่วนเสียหายจากความร้อน ทำให้การตรวจพิสูจน์ต้องอาศัย DNA เป็นหลัก โดยยืนยันว่ามั่นใจว่าสามารถตรวจพิสูจน์ได้ครบทั้งหมด ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ร่าง และชิ้นส่วนมนุษย์อีก 3 ชิ้นส่วน โดยอยู่ระหว่างรอผลตรวจคุณภาพ DNA ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายในวันพรุ่งนี้ ขณะที่ญาติของผู้สูญเสียเริ่มทยอยเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว 4 ครอบครัว แต่ยังไม่ครบทั้งหมด ทั้งนี้ หากญาติเข้ามาให้ตัวอย่างเร็ว ก็จะสามารถเปรียบเทียบผลและยืนยันตัวบุคคลได้เร็วขึ้น โดยคาดว่าจะสามารถยืนยันรายชื่อผู้เสียชีวิตให้ญาติทราบได้ภายในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคมนี้
จากนั้น จะส่งผลตรวจให้พนักงานสอบสวนที่ สน.มักกะสัน เพื่อดำเนินการยืนยันรายชื่ออย่างเป็นทางการ ก่อนมอบร่างคืนให้ครอบครัวนำไปประกอบพิธีทางศาสนา ส่วนชิ้นส่วนมนุษย์อีก 3 ชิ้นส่วน ที่พบในจุดเกิดเหตุ มีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นของผู้เสียชีวิตทั้ง 8 ร่าง เนื่องจากสภาพร่างไม่สมบูรณ์ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ต้องรอผลตรวจ DNA เพื่อยืนยันอีกครั้ง
ทั้งนี้ ทางสถาบันนิติเวชวิทยายืนยันว่า ญาติสามารถเข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA ได้ทุกวัน เพื่อเร่งกระบวนการตรวจพิสูจน์ให้เร็วที่สุด แม้การตรวจครั้งนี้จะมีความยากจากบาดแผลไฟไหม้รุนแรง แต่ยังสามารถใช้ DNA เป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลได้ครบถ้วน