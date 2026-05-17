รพ.ราชวิถี ชวนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี 5 กลุ่มเสี่ยง จองสิทธิ์ผ่าน 'เป๋าตัง'

โรงพยาบาลราชวิถี ชวนประชาชนกลุ่มเสี่ยง เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2569 โดยสามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนฟรีเพื่อเข้ารับบริการระหว่างตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2569 ทุกวันพุธ-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 (ข้างเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์) อาคารทศมินทราธิราช โรงพยาบาลราชวิถี
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่
1. ผู้ป่วยโรคเรื้อรังทุกกลุ่มอายุ ดังนี้
* ปอดอุดกั้นเรื้อรัง, หืด, เบาหวาน, หัวใจ, ไตวาย, หลอดเลือดสมอง และผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
2. ผู้สูงอายุ ที่มีอายุมากกว่า 65 ปี
3. ผู้พิการทางสมองช่วยเหลือตนเองไม่ได้
4. โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
5. โรคอ้วน (น้ำหนัก > 100 กก. หรือ BMI > 35)
เอกสารที่ใช้ : บัตรประจำตัวประชาชน
คำแนะนำ
1. ผู้ที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล ต้องทำบัตรใหม่ที่ห้องเวชระเบียน ชั้น 1 อาคารทศมินทราธิราช
2. กรุณามาให้ตรงวันที่จอง
* ช่องทางลงทะเบียนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี
สามารถลงทะเบียนจองสิทธิ์เข้ารับบริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ธนาคารกรุงไทย
ขั้นตอนจองสิทธิ์ฉีดวัคซีนผ่านแอปฯ เป๋าตัง
- เข้าแอปฯ "เป๋าตัง"
- เลือก "สิทธิประโยชน์" ในแถบ กระเป๋าสุขภาพ
- เลือก "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน"
- เลือก "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล"
- เลือก "ดูหน่วยบริการ" และทำการเลือก
- เลือก "จองสิทธิ"
- เลือก "ยืนยันการนัดหมาย"
- หน้าจอปรากฏ "แสดงผลนัดหมายสำเร็จ"
2. ลงทะเบียนจองสิทธิ์ ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
3. ลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน Call Center 1330 กด 8
ระยะเวลาการให้บริการ : ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569
ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยดูแลต่อเนื่องที่บ้าน โรงพยาบาลราชวิถี โทร. 02-2062900 ต่อ 31020 หรือ 062-7162333