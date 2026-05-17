"ศุภมาส" ร่วมงานรำลึก 34 ปี พฤษภาประชาธรรม ย้ำ รบ.ยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรง

มูลนิธิพฤษภาประชาธรรม คณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 และกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดงานรำลึก 34 ปี พฤษภาประชาธรรม ณ สวนสันติพร อนุสรณ์สถานพฤษภาประชาธรรม โดยมีนางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนรัฐบาล นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล ประธานมูลนิธิพฤษภาคมประชาธรรม นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ตัวแทนผู้นำฝ่ายค้าน นักการเมือง นักเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึงญาติผู้เสียชีวิต เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลา และประกอบพิธีทางศาสนา โดย ผศ.ดร.ปริญญา ได้มีการบรรจุอัฐินายสุทธิศักดิ์ ผลแก้ว วีรชนจากเหตุการณ์ทางการเมืองเมื่อปี 2535 เพิ่มเข้าไปในอนุสรณ์สถานอีก 1 ราย จากนั้นเป็นการกล่าวสดุดีวีรชนของตัวแทนฝ่ายต่างๆ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรม
นางสาวศุภมาศ กล่าวว่า ในนามของรัฐบาลเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสร่วมงานรำลึก 34 ปี เหตุการณ์พฤษภาคมประชาธรรม ปี 2535 ซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่สะท้อนถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของประชาชน โดยเหตุการณ์พฤษภาคม 2535 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น เจตจำนงของประชาชนที่ต้องการให้ยึดมั่นในหลักนิติธรรมและขับเคลื่อนให้การปกครองบ้านเมืองเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยที่เคารพเสียงของประชาชน แม้เวลาจะผ่านมากกว่า 3 ทศวรรษ แต่คุณค่าของเหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงมีความหมายต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยจนถึงปัจจุบัน และการที่มีความคิดเห็นแตกต่างเป็นครรลองของประชาธิปไตย แต่สิ่งสำคัญคือการแสวงหาทางออกร่วมกันโดยสันติวิธี บนพื้นฐานของเหตุผล ความเข้าใจ และการรับฟังซึ่งกันและกัน โดยรัฐบาลมีเจตนารมณ์ในการบริหารประเทศยึดหลักการไม่ใช้ความรุนแรง เน้นการพูดคุยสร้างความปรองดองและเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของประเทศร่วมกัน
นางสาวศุภมาศ กล่าวอีกว่า เหตุการณ์พฤษภาคม 2535 เตือนใจทุกคนให้รักษาบรรยากาศแห่งสันติภาพ เคารพความเห็นต่างและร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งสำหรับคนรุ่นต่อไป ตนจึงขอแสดงความไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อวีรชนทุกคนที่สูญเสียชีวิตจากเหตุการณ์ และขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคน ขอให้ความเสียสละเป็นแรงบันดาลใจให้กับสังคมก้าวเดินไปในวิถีแห่งประชาธิปไตยสืบไป
ด้าน ผศ.ดร.ปริญญา ระบุว่า วันนี้เป็นวันครบรอบ 34 ปี เหตุการณ์ทางการเมืองเดือนพฤษภาคม 2535 จนกระทั่งปัจจุบันยังไม่ทราบตัวเลขผู้เสียชีวิตที่แน่นอน และหลังเกิดเหตุการณ์จึงเกิดรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนปี 2540 ขึ้น แม้จะมีข้อบกพร่อง แต่กลับใช้วิธีการล้มล้างและเกิดเหตุการณ์รัฐประหารขึ้นอีกหลายครั้ง
พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.ปริญญา ยังเสนอต่อตัวแทนรัฐบาล และตัวแทนผู้นำฝ่ายค้านที่มาร่วมงานในวันนี้ ถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งอยู่ในชั้นของสภาผู้แทนราษฎร ว่า ขอให้นำรัฐธรรมนูญปี 2540 ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมาใช้เป็นต้นร่าง และเชื่อว่าหากมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริง จะไม่เกิดเหตุรุนแรงทางการเมืองขึ้นอีก
สำหรับในช่วงบ่ายยังมีกิจกรรมเสวนา "May Talk ความหวังประเทศไทย" เพื่อสะท้อนบทเรียนทางการเมืองและแนวทางการพัฒนาประชาธิปไตยของไทย