เพื่อไทยเสียใจเหตุรถไฟชนรถเมล์ พร้อมร่วมถอดบทเรียน ยกระดับความปลอดภัยระบบคมนาคม

พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์รถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ บริเวณแยกสถานีรถไฟฟ้ามักกะสัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบเหตุและครอบครัว ไม่มีถ้อยคำใดบรรยายได้อย่างเพียงพอ พรรคเพื่อไทย ในนามคณะผู้บริหารและสมาชิกทุกคน ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียและส่งความห่วงใยไปยังผู้บาดเจ็บทุกราย
พรรคเพื่อไทย เชื่อมั่นว่า รัฐบาลจะเร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และทันท่วงที และพร้อมร่วมกับทุกฝ่ายถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างจริงจัง เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของระบบคมนาคมทั้งหมด ไม่ให้โศกนาฏกรรมแบบนี้ต้องเกิดขึ้นซ้ำอีก