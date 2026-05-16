สธ.สั่งด่วนที่สุด! รพ.รัฐเปิดห้องฉุกเฉินรับเคสรถไฟชนรถเมล์

นายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง สาย 206 จนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง บริเวณรางรถไฟมักกะสัน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ว่า ขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยกรมการแพทย์ ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง โดยเฉพาะโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมทุกด้านอย่างเต็มกำลัง เพื่อรองรับการส่งตัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่ดังกล่าว เข้าสู่กระบวนการรักษา
นายแพทย์ณัฐพงศ์ กล่าวต่อว่า การบริหารจัดการและสั่งการในพื้นที่เกิดเหตุนั้น ปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์เอราวัณ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการภาพรวมและจัดระบบกระจาย ผู้ได้รับบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆ อย่างเหมาะสม
ส่วนของโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ สั่งการให้เปิดห้องฉุกเฉิน (ER) พร้อมทั้งระดมทีมบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งแพทย์เฉพาะทาง พยาบาล และเจ้าหน้าที่ชุดหนุนเสริม จัดเตรียมห้องผ่าตัด ตลอดจนจัดเตรียมหอผู้ป่วยเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด
สำหรับสถานข้อมูลผู้ป่วยที่ถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาล่าสุด มีรายละเอียดดังนี้
- โรงพยาบาลราชวิถี รับตัวผู้ป่วยกลุ่มสีแดง กลุ่มอาการหนักและมีความเสี่ยงต่อชีวิตจำนวน 2 คน และผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง อาการปานกลางจำนวน 5 คน
- โรงพยาบาลรามาธิบดี รับดูแลผู้ป่วยกลุ่มสีแดงจำนวน 3 คน และกลุ่มสีเหลืองจำนวน 2 คน
- โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า รับตัวผู้ป่วยกลุ่มสีแดงจำนวน 1 คน และกลุ่มสีเหลืองจำนวน 1 คน
นายแพทย์ณัฐพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ป่วยที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีแดงนั้น ถือเป็นกลุ่มผู้มีอาการบาดเจ็บสาหัส และมีความเสี่ยงสูงมากต่อการเสียชีวิต หรือเป็นกลุ่มอาการวิกฤตที่อาจมีความจำเป็นต้องใส่ท่อช่วยหายใจอย่างเร่งด่วน
ขณะนี้กลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐบาล จะทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการรองรับและดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนัก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บระดับสีแดง ในขณะที่โรงพยาบาลภาคเอกชนบางแห่งในพื้นที่ใกล้เคียง เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยแบ่งเบาภาระ ด้วยการรับดูแลผู้ป่วยที่ไม่มีอาการรุนแรงมากนัก หรือผู้ป่วยในกลุ่มสีเขียวและสีเหลือง อาทิ โรงพยาบาลพระราม 9 และ โรงพยาบาลปิยะเวท เป็นต้น
สำหรับสถิติตัวเลขผู้สูญเสียล่าสุดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ เบื้องต้นได้รับรายงานยืนยันว่า มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุและโรงพยาบาลแล้วจำนวนประมาณ 8 คน ส่วนจำนวนผู้บาดเจ็บโดยรวมคาดการณ์ว่าอาจพุ่งสูงถึงประมาณ 40 คน เนื่องจากในช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุมีทั้งผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถโดยสารประจำทาง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ รวมถึงรถยนต์ส่วนบุคคลที่จอดติดและสัญจรอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นจำนวนมาก
อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัจจุบัน โรงพยาบาลราชวิถี เตรียมความพร้อมในส่วนของหอผู้ป่วยเฉพาะทาง สำหรับรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn Unit) ตลอดจนห้องผ่าตัด และการจัดสำรองคลังโลหิตรวมถึงพื้นที่ฉุกเฉินเพิ่มเติมไว้แล้ว เพื่อรองรับสถานการณ์กรณีหากมีผู้บาดเจ็บถูกลำเลียงเข้ามาเพิ่มเติม
อย่างไรก็ตาม ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตที่แน่ชัด เนื่องจากผู้ประสบภัยถูกกระจายส่งไปรักษาตัวในหลายโรงพยาบาล ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
โดยรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ตลอดจนข้อมูลรายชื่อผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ ทั้งหมดอย่างเป็นทางการ อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดของเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่มีส่วนรับผิดชอบต่อไป