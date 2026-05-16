โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล" เป็น องคมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งองคมนตรี โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า
ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายศุภชัย ภู่งาม เป็น องคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ 6 ธันวาคม 2559 นั้น ต่อมา นายศุภชัย ภู่งาม ได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งองคมนตรี ด้วยปัญหาด้านสุขภาพ และทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็น องคมนตรี
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน