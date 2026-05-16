"สิริพงศ์" ไล่ รฟท.ตรวจ "กล่องดำ" หาคำตอบทำไมรถไฟไม่หยุดหรือเบรคไม่ทัน

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ให้สัมภาษณ์ขณะลงพื้นที่ติดตามอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ สาย 206 สีน้ำเงิน หมายเลขทะเบียน 12-5641 กรุงเทพมหานคร รวมถึงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ของผู้สัญจรบนท้องถนนเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดเพลิงลุกไหม้ โดยมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับอาการบาดเจ็บหลายราย เหตุเกิดบริเวณสถานีรถไฟแอร์พอร์ต เรล ลิ้งก์ มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม.
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี้เท่าที่ได้รับรายงานมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 8 ราย ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันผู้เสียชีวิต ส่วนผู้บาดเจ็บมีประมาณ 32 คน กระจายอยู่บริเวณโรงพยาบาลต่างๆ ซึ่งขณะนี้กำลังติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า ตอนนี้ที่ยืนยันได้คือ 8 ชีวิต ซึ่งเสียชีวิตอยู่ในรถเมล์ ส่วนผู้บาดเจ็บ เนื่องจากผู้ได้รับบาดเจ็บมีหลายกรณี บางกรณีกู้ภัยนำคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาล บางกรณีมีประชาชนพบเห็นและนำไปส่งโรงพยาบาล ดังนั้นจึงไม่สามารถบอกได้ว่าผู้บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ในรถโดยสาร
เมื่อถามว่า ทำไมไม้กั้นไม่ตีลงมา นายสิริพงศ์ กล่าวว่า โดยปกติไม้กั้นจะตีลงมา เมื่อไม้กั้นตีลงมาแล้วก็จะมีการให้สัญญาณ รถจึงผ่านได้ หากไม้กั้นไม่ลงมา สัญญาณไม่ให้ รถก็จะไม่สามารถผ่านได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีนี้เราเห็นว่าไม้กั้นไม่สามารถพาดลงมาได้ ส่วนสาเหตุที่รถไฟเบรกไม่ทันเป็นเพราะอะไร ตอนนี้เราจะให้ รฟท.เอากล่องดำไปดู ไปดูพฤติกรรมคนขับ เดี๋ยวตรงนี้สาเหตุก็จะทราบในภายหลัง