ร่วมกตัญญูเร่งพิสูจน์อัตลักษณ์ร่างผู้เสียชีวิตเหตุโศกนาฏกรรมมักกะสันส่งคืนญาติ

นายปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ มูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทาง จนเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรง โดยระบุว่า เบื้องต้นมีผู้บาดเจ็บถูกนำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงแล้วประมาณ 25 ราย ทั้งจากโรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึงหน่วยกู้ภัยและประชาชนที่ช่วยกันลำเลียงผู้บาดเจ็บออกจากจุดเกิดเหตุ
ส่วนผู้เสียชีวิตนั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวชจากโรงพยาบาลรามาธิบดี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู อยู่ระหว่างตรวจสอบและเก็บหลักฐานในพื้นที่ โดยพบร่างผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ภายในตัวรถโดยสาร สภาพถูกไฟไหม้จนยากต่อการระบุตัวบุคคล
นายปิยะลักษณ์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบจุดที่คาดว่าเป็นร่างผู้เสียชีวิต 8 คน ภายในโครงสร้างรถเมล์ และยังพบชิ้นส่วนอวัยวะบางส่วนบริเวณใกล้ตู้ขนส่งของรถไฟ ซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ
สำหรับตำแหน่งผู้เสียชีวิต พบว่ากระจุกตัวอยู่บริเวณด้านหน้ารถ ไล่ไปจนถึงบริเวณประตูทางลงกลางคันรถ 5 คน ขณะที่ด้านท้ายรถใกล้ประตูฉุกเฉิน พบเพิ่มเติมอีกหลายจุด อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่า พนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารไม่ได้เสียชีวิต แต่ได้รับบาดเจ็บและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างระมัดระวัง เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุยังมีความเสี่ยงจากโครงสร้างที่เสียหาย เจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพ เก็บหลักฐาน และพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำร่างผู้เสียชีวิตกลับคืนสู่ครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกตัญญู ยืนยันว่า ทางมูลนิธิฯ จะรับผิดชอบนำส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้งหมดกลับภูมิลำเนาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมขอให้ญาติผู้สูญเสียและประชาชนเข้าใจว่ากระบวนการตรวจพิสูจน์อาจต้องใช้เวลา เนื่องจากเป็นเหตุหมู่และสภาพร่างผู้เสียชีวิตเสียหายอย่างหนัก
ขณะที่โรงพยาบาลหลักที่รับผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ ได้แก่ โรงพยาบาลใกล้พื้นที่เกิดเหตุ รวมถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลอื่นๆ โดยบางรายมีอาการสาหัส และเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามจำนวนผู้บาดเจ็บอย่างละเอียดอีกครั้ง