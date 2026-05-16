ขสมก.พร้อมเยียวยาครอบครัวเหยื่อโศกนาฏกรรมมักกะสัน

นายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กล่าวถึงอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 แหลมฉบัง-ชุมทางบางซื่อ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เฉี่ยวชนกับรถประจำทาง สาย 206 ที่จอดคร่อมทางรถไฟเนื่องจากติดสัญญาณไฟแดงแยกอโศก-เพชรบุรี บริเวณทางผ่านเสมอระดับแยกอโศก-ดินแดง (ช่วงระหว่างสถานีคลองตัน - สถานีมักกะสัน) ว่า สาเหตุเกิดจากกรณีรถเมล์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟ เนื่องจากมีรถติดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาว ซึ่งเป็นเหตุสุดวิสัยทำให้รถเมล์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ ในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนทำให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรง
ทั้งนี้ ขสมก.จะเร่งดำเนินการเยียวยาสำหรับผู้ที่เสียชีวิตบนรถเมล์ เบื้องต้นได้มีการทำประกันภัย ประกันอุบัติเหตุไว้ โดยผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยาสูงสุดรายละ 1.5 ล้านบาท และ ขสมก. จะจ่ายสมทบให้อีกรายละ 3-5 หมื่นบาท ส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจะพิจารณาตามค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริง