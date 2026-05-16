พฐ.ลงพื้นที่เกิดเหตุรถไฟชนรถเมล์ ล่าสุดดับแล้ว 8 บาดเจ็บ 15 ราย

พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟเฉี่ยวชนรถโดยสารสาธารณะบริเวณใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพมหานคร ว่า ล่าสุดได้รับรายงานว่ามียอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 8 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 ราย ซึ่งเป็นผู้โดยสารบนรถประจำทางคันดังกล่าว
รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากการประสานข้อมูลกับนายกิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ทราบถึงสาเหตุเบื้องต้นว่า เกิดจากกรณีรถเมล์จอดติดไฟแดงในลักษณะคร่อมทางรถไฟ เนื่องจากมีสภาพการจราจรติดขัดต่อเนื่องเป็นระยะทางยาว ซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่รถเมล์ไม่สามารถเคลื่อนตัวได้ทัน ในขณะที่รถไฟได้ผ่านเข้ามาพุ่งชนจนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์นี้ยังคงส่งผลกระทบต่อสภาพการจราจรติดขัดเป็นวงกว้าง จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางแยกรัชดาตัดพระราม 9, แยกอโศก-เพชรบุรี และเส้นทางใต้ด่วนอาร์ซีเอ (RCA) เพื่อลดผลกระทบสะสม และเปิดทางให้รถพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วที่สุด
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ได้สั่งการด่วนให้ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) จัดเตรียมกำลังสายตรวจและตำรวจจราจรลงพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและ จัดการจราจรตามจุดทางร่วมทางแยกต่างๆ โดยรอบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับสู่สภาวะปกติ พร้อมขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
พร้อมได้กำชับให้พนักงานสอบสวน ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน รวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุและพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์ เพื่อสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงตามหลักกฎหมาย และให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดที่สุด