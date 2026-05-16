รฟท.แจงกรณีอุบัติเหตุรถไฟเฉี่ยวชนรถประจำทาง บริเวณแยกอโศก-ดินแดง

16 พฤษภาคม 2569 – ตามที่เกิดอุบัติเหตุขบวนรถสินค้าที่ 2126 (เส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง – บางซื่อ) เฉี่ยวชนกับรถประจำทาง ระหว่างสถานีคลองตัน - มักกะสัน (บริเวณทางผ่านเสมอระดับรถไฟ-รถยนต์ แยกอโศก - ดินแดง) วันนี้ (16 พฤษภาคม 2569) เมื่อเวลา 15.41 น. ที่ผ่านมา จนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ในบริเวณดังกล่าว ยอดความเสียหายอยู่ระหว่างการตรวจสอบ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ขอเรียนชี้แจงว่า ภายหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการรถไฟฯ ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เกิดเหตุทันที โดยได้ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) และหน่วยกู้ภัยในการเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถ
ทั้งนี้ เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการเดินรถ ดังนี้
1. ขบวนรถธรรมดาที่ 277 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – กบินทร์บุรี ถึงสถานีมักกะสัน เวลา 15.44 น. ตามเวลา รอเปิดทาง
2. ขบวนรถชานเมืองที่ 379 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – ชุมทางฉะเชิงเทรา กำหนดออกจากกรุงเทพ เวลา 16.35 น. รอเปิดทาง
3. ขบวนรถพิเศษชานเมืองที่ 391 กรุงเทพ (หัวลำโพง) – ชุมทางฉะเชิงเทรา กำหนดออกจากกรุงเทพ เวลา 16.55 น. รอเปิดทาง
4. ขบวนรถธรรมดาที่ 282 กบินทร์บุรี – กรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึงสถานีหัวหมาก เวลา 16.38 น. ช้า 6 นาที รอเปิดทาง
5. ขบวนรถธรรมดาที่ 284 จุกเสม็ด - กรุงเทพ (หัวลำโพง) ถึงสถานีหัวหมาก เวลา 17.36 น. ตามเวลา รอเปิดทาง
6.ขบวนรถชานเมืองที่ 371 กรุงเทพ (หัวลำโพง) - ปราจีนบุรี
กำหนดออกจากกรุงเทพ 17.40 น. รอเปิดทาง
ทั้งนี้ จากผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าว อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารในบางขบวน โดยประสานความร่วมมือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารรับส่งผู้โดยสารจากสถานีกรุงเทพ ไปยังสถานีหัวหมาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางต่อไปยังปลายทาง โดยเจ้าหน้าที่การรถไฟฯ จะดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการ
ขณะนี้ ศูนย์ความปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการประสานงาน บัญชาการเหตุการณ์ และติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดของอุบัติเหตุ สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ รวมถึงการประเมินความเสียหายอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ การรถไฟฯ พร้อมที่จะให้การดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการสูงสุด
อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินรถในบางขบวน และอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาเดินรถและติดตามตำแหน่งขบวนรถแบบเรียลไทม์ได้ที่ https://ttsview.railway.co.th/v3
หากประชาชนพบเห็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือต้องการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์ความปลอดภัย การรถไฟแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0 2272 5068 และ 09 7070 1978 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง
สำหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ รายงานสถานการณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงการกู้ภัยและเคลียร์สิ่งกีดขวางเส้นทางเพื่อเปิดการเดินรถตามปกติ การรถไฟฯ จะแจ้งรายละเอียดความคืบหน้าให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้รับทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องต่อไป
