รถไฟชนรถประจำทาง ไฟลุกท่วม เจ็บ-ตายหลายราย

เมื่อเวลา 15.42 น. ศูนย์วิทยุพระราม 199 รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรุนแรงและเพลิงไหม้รถโดยสารสาธารณะ บริเวณใกล้เคียงสถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์มักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไทจึงรีบนำกำลังรุดตรวจสอบและระงับเหตุอย่างเร่งด่วน
ในที่เกิดเหตุพบแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ยานพาหนะรุนแรง และมีเสียงระเบิดดังขึ้นเป็นระยะ ตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นอุบัติเหตุรถไฟชนเข้ากับรถโดยสารสาธารณะ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ แรงปะทะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนหลายราย เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนและปฐมพยาบาลท่ามกลางสถานการณ์ที่โกลาหล
ล่าสุด เพลิงสงบ เจ้าหน้าที่เร่งประสานส่งผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางอโศก-ดินแดงเป็นการชั่วคราว เนื่องจากการจราจรติดขัดสะสม ส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต่อไป
