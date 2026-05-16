กทม.เปิดร่างผังเมืองใหม่ให้ ลดโครงการถนนเหลือ 96 สาย ปรับสีผังหลายพื้นที่

กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดทำร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ภายหลังคณะกรรมการผังเมืองกรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบร่างผังเมืองฯ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2569 โดยเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนสำคัญตามกฎหมาย คือการปิดประกาศแผนผังพร้อมข้อกำหนดเป็นเวลา 90 วัน เพื่อเปิดให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดได้เป็นรอบสุดท้าย
นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยนายอาสา ทองธรรมชาติ ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง และ ผศ.ดร.พรสรร วิเชียรประดิษฐ์ ที่ปรึกษาโครงการ ร่วมแถลงความคืบหน้าที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า กทม.ได้นำข้อคิดเห็นจากประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับปรุงร่างผังเมืองอย่างต่อเนื่อง ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
หนึ่งในประเด็นสำคัญ คือ การปรับลดจำนวน "โครงการถนน" จากเดิม 148 สาย เหลือ 96 สาย หลังมีเสียงคัดค้านจากประชาชนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะถนนสาย ก และสาย ข ซึ่งมีการยกเลิกในหลายเขต อาทิ พญาไท ดินแดง จตุจักร และวัฒนา เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและเจ้าของที่ดิน
ขณะเดียวกัน ถนนบางสายที่ยังมีความจำเป็นต่อระบบคมนาคมเมือง ได้มีการปรับลดขนาดเขตทางจากเดิม เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน แต่ยังคงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและรองรับการสัญจรในอนาคต
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ร่างผังเมืองใหม่มีการปรับสีผังในหลายทำเลสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง โดยพื้นที่รอบสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และสถานีมักกะสัน ถูกปรับเป็นพื้นที่พาณิชยกรรมสีแดง พ.8 รองรับการพัฒนาเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่
นอกจากนี้ ยังมีการปรับพื้นที่โดยรอบโครงการนอร์ธปาร์คและสถานีทุ่งสองห้อง จากพื้นที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม ย.7) เป็นพื้นที่พาณิชยกรรม (สีแดง พ.5) สะท้อนแนวโน้มการพัฒนาเมืองตามแนวรถไฟฟ้าและการเติบโตของศูนย์เศรษฐกิจใหม่ในกรุงเทพฯ ตอนเหนือ
ในทางกลับกัน บางพื้นที่ถูกปรับลดความเข้มข้นการใช้ประโยชน์ที่ดิน เช่น พื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน ที่เปลี่ยนจากพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม ก.2 เป็น ก.1 เพื่อควบคุมการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ขณะที่พื้นที่อโศกมนตรี เขตวัฒนา ถูกปรับจากพาณิชยกรรมสีแดง พ.7 เป็นพื้นที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก สีน้ำตาล ย.15
อีกประเด็นสำคัญ คือ การยกเลิกพื้นที่พักน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บึงหมู่บ้านชวนชื่น บางเขน, บึงหมู่บ้านมณียา, บึงสวนสยาม, บึงหมู่บ้านชวนชื่นพาร์ควิลล์ และบึงหมู่บ้านเคซีเลควิว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันแล้ว
ขณะเดียวกัน กทม. ยังถอดมาตรการโอนสิทธิการพัฒนา หรือ TDR (Transfer of Development Rights) ออกจากร่างผังเมืองชั่วคราว หลังกรมโยธาธิการและผังเมืองมีข้อกังวลเรื่องความชัดเจนด้านกฎหมายและแนวทางปฏิบัติ โดยเตรียมหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาก่อนพิจารณานำกลับมาใช้อีกครั้งในอนาคต
สำหรับขั้นตอนถัดไป กรุงเทพมหานครคาดว่าจะเริ่มปิดประกาศร่างผังเมืองรวมพร้อมข้อกำหนดภายในเดือนมิถุนายน 2569 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวมถึงผ่านเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง
ผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดได้ทั้งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ และระบบออนไลน์ ก่อนที่ กทม.จะรวบรวมข้อคิดเห็นทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงร่างผังเมืองขั้นสุดท้าย และผลักดันสู่กระบวนการออกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร โดยตั้งเป้าประกาศใช้ผังเมืองรวมฉบับใหม่ภายในปลายปี 2570