"ทรัมป์" อ้างรองผู้นำกลุ่มไอเอสถูกสังหารแล้ว

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์ม ทรูธ โซเชียล เปิดเผยว่า อาบู-บิลัล อัล-มินูกิ ผู้บัญชาการลำดับที่ 2 ที่ดูแลเครือข่ายทั่วโลกของกลุ่มรัฐอิสลาม หรือ ไอเอส ถูกสังหารแล้ว จากปฏิบัติการร่วมของกองทัพสหรัฐฯ และกองทัพไนจีเรีย
นายทรัมป์ ระบุว่า เขาเป็นผู้สั่งการให้กองทัพสหรัฐฯ ปฏิบัติภารกิจที่มีความซับซ้อนและผ่านการวางแผนมาอย่างละเอียดร่วมกับกองทัพไนจีเรีย เพื่อกำจัดคนที่เขาระบุว่าเป็นแกนนำผู้ก่อการร้ายรายนี้ออกจากสนามรบ พร้อมเสริมว่ารองผู้นำกลุ่มไอเอสคิดว่าจะสามารถกบดานในทวีปแอฟริกาได้ แต่ทางสหรัฐฯ มีสายข่าวที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา
พร้อมกันนี้ นายทรัมป์ ยังได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลไนจีเรียสำหรับความร่วมมือในปฏิบัติการครั้งนี้ด้วย
ก่อนหน้านี้ ไนจีเรียเคยตกเป็นเป้าสายตาและถูกวิพากษ์วิจารณ์จากนายทรัมป์ ซึ่งระบุว่าผู้นับถือศาสนาคริสต์ในประเทศไนจีเรียกำลังถูกกดขี่ข่มเหง แต่รัฐบาลไนจีเรียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ เคยเปิดฉากโจมตีพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียเมื่อวันคริสต์มาสของปีที่แล้ว โดยระบุว่าเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มมุสลิมติดอาวุธ