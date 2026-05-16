บช.ก.ผนึกกำลังปศุสัตว์ทลาย รง.ยารักษาสัตว์เถื่อน ยึดของกลางมูลค่ากว่า 1 ล.

ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ร่วมกับกรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ ปศุสัตว์สมุทรปราการ ทลายโรงงานยารักษาสัตว์เถื่อน โดยเข้าตรวจค้นโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ 7 ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ และตรวจยึดผลิตภัณฑ์หลายรายการ ทั้งยารักษาสัตว์และเครื่องจักร มูลค่าของกลางกว่า 1,000,000 บาท
กลุ่มผู้กระทำความผิดไม่ได้เพียงแค่ลักลอบนำเข้ายารักษาโรคสัตว์เถื่อนมาขายผ่านเพจ แต่ยังใช้วิธี "ลดต้นทุน-อัปกำไร" ด้วยการนำยาที่ลักลอบนำเข้ามาและผสมเพิ่มเอง โดยยาชนิดน้ำจะผสมน้ำเปล่า ส่วนยาชนิดเม็ดจะนำมาผสมแป้งแล้วอัดเม็ดใหม่ เพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าให้มากขึ้นเป็นหลายเท่าตัว เบื้องต้นมีความผิดตาม พ.ร.บ.ยา พ.ศ. 2510 จำนวน 3 ข้อหา โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 100,000 บาท