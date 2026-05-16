ปลัด กห.ตรวจเยี่ยม รง.วัตถุระเบิดทหาร ติดตามงานวิจัยและพัฒนาการผลิต

พล.อ.ธราพงษ์ มะละคำ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พล.อ.ศรัณย์ เพชรานนท์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมโรงงานวัตถุระเบิดทหาร กรมการอุตสาหกรรมทหาร ณ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร ต.ย่านมัทรี อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการผลิตและโครงการสำคัญของหน่วย
การตรวจเยี่ยมครั้งนี้มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุระเบิดและดินส่งกระสุนให้ได้มาตรฐานสากล รวมถึงการยกระดับศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านความมั่นคงของประเทศในระยะยาว
ทั้งนี้ โรงงานวัตถุระเบิดทหารมีภารกิจสำคัญในการผลิตวัตถุระเบิดและกระสุน ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม ส่วนราชการ และภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม
ปัจจุบัน โรงงานวัตถุระเบิดทหารมีขีดความสามารถในการผลิตดินส่งกระสุนชนิดฐานเดี่ยวและฐานคู่แบบทรงกระบอก (Tubular) ตามมาตรฐานสหรัฐอเมริกาและ NATO โดยมีกำลังการผลิตตามการออกแบบรวมปีละ 372 ตัน แบ่งเป็นดินส่งกระสุนฐานเดี่ยว 300 ตัน และฐานคู่ 72 ตัน หรือสามารถผลิต PASTE ได้สูงสุด 300 ตันต่อปี ภายใต้ระบบการทำงานตลอด 3 ผลัดต่อวัน
นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่แบบเม็ดกลม ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (NORINCO) โดยมีขีดความสามารถในการผลิตจำนวน 70 ตันต่อปี
โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหมได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตดินส่งกระสุนฐานคู่แบบเม็ดกลม ขั้นตอนการประกอบรวมกระสุนปืนครบนัด และรับฟังการบรรยายสรุปโครงการดำรงขีดความสามารถของโรงงาน ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า "โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาฝ้ายสายพันธุ์ไทยเพื่อผลิตไนโตรเซลลูโลส" ซึ่งดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาวัตถุดิบภายในประเทศ ลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ และต่อยอดสู่การเสริมสร้างความมั่นคงทางอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยอย่างยั่งยืน