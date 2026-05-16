อีโบลาระบาดหนักในคองโก ดับแล้ว 80 ราย WHO เร่งส่งทีมช่วยเหลือ

กระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเปิดเผยเมื่อวันศุกร์ (15 พ.ค.) ว่า การระบาดรอบใหม่ของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูรี ทางตะวันออกของประเทศ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 80 ราย
ซามูเอล โรเจอร์ คัมบา มูลัมบา รัฐมนตรีสาธารณสุขของคองโก ระบุว่า ผลตรวจตัวอย่างเมื่อวันพฤหัสบดี (14 พ.ค.) ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดิบูโย (Bundibugyo) จำนวน 8 ราย ในเขตสุขภาพรวามปารา มองกวาลู และบูเนีย
ข้อมูลล่าสุดระบุว่า มีผู้ต้องสงสัยติดเชื้อรวม 246 ราย โดยผู้ป่วยต้องสงสัยรายแรกเป็นพยาบาลที่เสียชีวิตที่ศูนย์การแพทย์ Evangelical Medical Centre ในเมืองบูเนีย หลังมีอาการไข้ เลือดออก อาเจียน และอ่อนแรงอย่างรุนแรง
รัฐบาลคองโกระบุว่า ได้เปิดใช้งานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ รวมถึงส่งทีมตอบสนองฉุกเฉินลงพื้นที่อย่างเร่งด่วน
ก่อนหน้านี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกา (Africa CDC) เปิดเผยว่า พบการระบาดของโรคอีโบลาในจังหวัดอิตูรีเช่นกัน และระบุยอดผู้เสียชีวิตไว้ที่ 65 ราย
Africa CDC ระบุว่า ได้จัดประชุมฉุกเฉินร่วมกับคองโก ยูกันดา ซูดานใต้ และพันธมิตรระหว่างประเทศ เพื่อเสริมมาตรการเฝ้าระวังข้ามพรมแดน รวมถึงเพิ่มความพร้อมในการควบคุมและตอบสนองต่อการระบาด
ด้านองค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค. และได้ส่งทีมลงพื้นที่จังหวัดอิตูรีเพื่อช่วยสอบสวนโรค แม้ว่าผลตรวจตัวอย่างในช่วงแรกจะยังออกมาเป็นลบ
ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ของ WHO ระบุว่า ห้องปฏิบัติการในกรุงกินชาซายืนยันผลการติดเชื้อเมื่อวันพฤหัสบดี (14 พ.ค.) และขณะนี้มีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันแล้วรวม 13 ราย
นอกจากนี้ WHO ยังได้อนุมัติเงินฉุกเฉิน 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนการรับมือการระบาด ทั้งด้านการเฝ้าระวังโรค การติดตามผู้สัมผัสเชื้อ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษาพยาบาล