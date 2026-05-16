"ผิดก็ว่าผิด" กรมพัฒน์ลั่น! เอาผิดขั้นสูงสุดหากพบ จนท.ทุจริต-เรียกรับสินบน

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า กรมฯ ให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยที่ผ่านมา กรมฯ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการทุกระดับ พร้อมเปิดให้มีการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใส
ทั้งนี้ ภายหลังผลสำรวจความคิดเห็นของภาคเอกชนภายใต้โครงการ "คนไทยไม่ทนคอร์รัปชัน" ระบุชื่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์ แม้อยู่ในลำดับที่ 21 จาก 26 หน่วยงาน กรมฯ ก็พร้อมตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยจะยึดหลักความถูกต้อง "ผิดก็ว่าผิด ถูกก็ว่าถูก" ไม่เข้าข้างฝ่ายใด และหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิด จะดำเนินการทั้งทางวินัยและกฎหมายขั้นสูงสุด
นายพูนพงษ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำระบบดิจิทัลมาใช้ในทุกกระบวนงานบริการครบ 100% แล้ว เพื่อลดการติดต่อแบบเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ใช้บริการ ซึ่งอาจเป็นช่องทางนำไปสู่การเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริต อาทิ การจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบ DBD Biz Regist การนำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างชาติผ่านระบบ e-Foreign Business รวมถึงระบบให้บริการข้อมูลนิติบุคคล DBD DataWarehouse+ โดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการผ่านระบบดิจิทัลเกือบทั้งหมดแล้ว
นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีการปรับปรุงระบบดิจิทัลให้มีความทันสมัยและปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบเอกสารและระบบติดตามสถานะทุกขั้นตอน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ สร้างความเท่าเทียมในการให้บริการ และลดข้อครหาเรื่องความไม่โปร่งใส
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวว่า ในวันอังคารหน้าจะเรียกประชุมพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อมอบนโยบายและกำชับแนวทางการปฏิบัติงานด้านความโปร่งใสให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมสนับสนุนให้ภาคเอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบการทำงานของภาครัฐ เพื่อร่วมผลักดันการปฏิรูประบบราชการไทยสู่รัฐบาลดิจิทัลและภาครัฐโปร่งใส
อย่างไรก็ตาม กรมฯ มีข้อสังเกตต่อรูปแบบการสำรวจดังกล่าว ทั้งจำนวนกลุ่มตัวอย่าง 401 ราย การเลือกเฉพาะบางกลุ่มหน่วยงาน และลักษณะคำถามที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้หลายหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับผลสำรวจดังกล่าว
ทั้งนี้ หากภาคธุรกิจหรือประชาชนพบเห็นเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียกรับผลประโยชน์หรือทุจริต สามารถร้องเรียนผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสายด่วน 1570 ได้ตลอดเวลา