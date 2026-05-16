ทล.แจ้งเปิดทดลองใช้อุโมงค์ทางลอดแยกประโดก จ.นครราชสีมา ฝั่งขาเข้าเมือง เริ่ม 18 พ.ค.นี้

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างสะพาน แจ้งประชาสัมพันธ์ว่า โครงการก่อสร้างทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ตัดถนนช้างเผือก–ถนนสิริราชธานี (แยกประโดก) จังหวัดนครราชสีมา จะเปิดทดลองใช้งานช่องทางเดินรถลอดอุโมงค์ฝั่งขวาทาง (ขาเข้าเมือง มุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2569 เวลา 06.00 – 21.00 น.
การเปิดใช้งานดังกล่าว เป็นการระบายการจราจรและลดปัญหาความหนาแน่นของปริมาณรถขาเข้าเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ขณะที่โครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบและงานด้านความปลอดภัยต่างๆ จึงยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้เต็มรูปแบบทั้งระบบ
สำหรับช่องทางฝั่งซ้ายทาง (ขาออก มุ่งหน้าแม็คโคร) ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตั้งระบบเพื่อความปลอดภัย คาดว่าจะสามารถเปิดทดลองใช้งานได้ครบทั้ง 2 ฝั่ง (ขาเข้าและขาออก) ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2569
ทั้งนี้ พื้นที่โครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ชะลอความเร็ว และปฏิบัติตามป้ายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน
พร้อมกันนี้ กรมทางหลวงขออภัยในความไม่สะดวก และขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา