ราคาทองเปิดปรับลด [-100] รูปพรรณขายออก 71,200 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.00 น. ราคาทองปรับลดลง 100 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 70,200 บาท ขายออกบาทละ 70,400 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 68,796.08 บาท ขายออกบาทละ 71,200 บาท