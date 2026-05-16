กทม.เช้านี้คุณภาพอากาศ 'ดีมาก' PM 2.5 ไม่เกินมาตรฐาน-มีแนวโน้มลดลง

ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ยของกรุงเทพมหานคร 12.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มค.ก./ลบ.ม.)
สำหรับ 12 อันดับของค่าฝุ่น PM 2.5 พื้นที่สูงสุดในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. เขตหนองแขม 19 มคก./ลบ.ม.
2. เขตบางคอแหลม 18.6 มคก./ลบ.ม.
3. เขตลาดกระบัง 18.5 มคก./ลบ.ม.
4. เขตประเวศ 17.4 มคก./ลบ.ม.
5. เขตหนองจอก 17 มคก./ลบ.ม.
6. เขตมีนบุรี 16.7 มคก./ลบ.ม.
7. เขตบางนา 16.1 มคก./ลบ.ม.
8. เขตวังทองหลาง 16 มคก./ลบ.ม.
9. เขตสัมพันธวงศ์ 15.2 มคก./ลบ.ม.
10. สวน 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง 15.1 มคก./ลบ.ม.
11. เขตราษฎร์บูรณะ 14.8 มคก./ลบ.ม.
12. เขตบางขุนเทียน 14.6 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพเหนือ 9.2 - 14.2 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพตะวันออก 9.9 - 18.5 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพกลาง 8.9 - 16 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงเทพใต้ 6.8 - 18.6 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนเหนือ 8.7 - 14.4 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
กรุงธนใต้ 9.5 - 19 มคก./ลบ.ม.
ภาพรวม : อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
▶ทั้งนี้ ฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง
ภาพรวม : คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีมาก