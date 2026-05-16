"เตือนภัย" ค่าดัชนีความร้อน แนะลดกิจกรรมกลางแจ้ง 11.00-15.00 น.

โดย: ผู้จัดการออนไลน์


สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร แจ้งเตือน ค่าดัชนีความร้อน (Heat Index) ประจำวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2569 อยู่ในเกณฑ์ "เตือนภัย"

ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ควรลดกิจกรรมกลางแจ้งช่วง 11.00 - 15.00 น. ขณะที่กลุ่มเสี่ยง หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์