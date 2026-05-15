ประติมากรรม "ปูดำปั้น" สี่แยกควนปริงพังถล่ม! โชคดีไม่มีเจ็บ-ตาย

มีรายงานว่า ประติมากรรม ปูดำปั้น ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสี่แยกควนปริง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง เกิดพังถล่มลงมาบางส่วน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ พบว่า ส่วนก้ามปูที่ยื่นออกมาจากลำตัวได้หักพังลงมากองอยู่บริเวณพื้นด้านล่าง ภายในโครงสร้างปรากฏเหล็กกล่อง และวัสดุโครงสร้างบางส่วนที่มีสภาพเป็นสนิม รวมถึงจุดเชื่อมต่อหลายจุดเกิดการชำรุด ขณะที่ชั้นปูนภายนอกมีรอยแตกร้าวและหลุดร่วง ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับสภาพการดูแลรักษา
ประติมากรรมปูดำปั้นและประติมากรรมต้นโกงกาง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 โดยได้รับงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ภายใต้งบเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ 2560 และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินโครงการหลายภาคส่วน
