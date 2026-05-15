พบโลมายาว 1 เมตร เกยตื้นหาดบางแสน ก่อนจะตายลงหลังได้รับการช่วยเหลือ

JS100Radio รายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (15 พ.ค.) พบโลมาเกยตื้น ขนาดประมาณ 1 เมตร ที่บริเวณชายหาดบางแสน ฝั่งตรงข้ามโรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี จากนั้นได้มีการประสานงานเจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเล ทีมฉลามขาว จ.ชลบุรี เข้าช่วยเหลือ
อย่างไรก็ตาม ช่วงเย็นที่ผ่านมา โลมาตัวดังกล่าว ได้ตายแล้ว หลังมีอาการชัก กระอักเลือด และมีกลิ่นเหม็นออกจากปาก จนหยุดหายใจ ซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมส่งผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายที่แน่ชัด ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับอาการป่วยทางระบบหายใจ หรือภาวะแพลงก์ตอนบูม หลังฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมา
