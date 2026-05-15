โฆษก พณ.ยันกระทรวงเดินหน้ายกระดับป้องกันทุจริต พบเรียกรับประโยชน์ลงโทษทันที

นายกรนิจ โนนจุ้ย โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการทุจริตอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ ยึดมั่นการทำงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่มีนโยบายเรียกรับผลประโยชน์ หรือสนับสนุนการทุจริตทุกรูปแบบ
ทั้งนี้ กระทรวงฯ ยินดีรับฟังความคิดเห็น และเสียงสะท้อนจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกระทรวงฯ เร่งตรวจสอบ หากพบการทุจริตพร้อมลงโทษขั้นเด็ดขาด
