หุ้นไทยปิดภาคบ่าย ร่วง 21.17 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 67,869.48 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (15 พ.ค.) ดัชนี Set Index ปิดภาคบ่ายที่ระดับ 1,517.95 จุด ลดลง 21.17 จุด หรือเปลี่ยนแปลงร้อยละ 1.38 จุด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 67,869.48 ล้านบาท