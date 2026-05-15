สตม.ลงดาบ"ชายชาวจีน" เพิกถอนวีซ่า-ขึ้นแบล็คลิสต์ หลังคลั่งพังประตู Auto Gate

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) ประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาด ทำการเพิกถอนวีซ่าและบันทึกรายชื่อเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักร (Blacklist) แก่ชายสัญชาติจีนรายหนึ่ง หลังก่อเหตุไม่ยอมปฏิบัติตามขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองอย่างถูกต้อง โดยผู้ต้องหาปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนปกติ ณ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) ก่อนจะอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง และใช้กำลังถีบประตูระบบอัตโนมัติจนได้รับความเสียหายอย่างหนัก
นอกจากนี้ ยังแสดงพฤติกรรมขัดขืนการจับกุม และพยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่ ตม. ที่เข้ามาระงับเหตุด้วย เบื้องต้นทางหน่วยงานได้ประเมินมูลค่าความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ พร้อมบังคับใช้กฎหมายสั่งปรับและให้ผู้ก่อเหตุชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินประมาณ 450,000 บาท ก่อนดำเนินการผลักดันออกนอกประเทศตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
