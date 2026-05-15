รบ.แจงที่มากฎหมาย 34 ฉบับ ยันให้ความสำคัญสถาบันนิติบัญญัติ

วันนี้ (15 พ.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่ประธานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา พิจารณาเรื่องด่วนการให้ความเห็นชอบให้พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ที่รัฐสภามิได้ให้ความเห็นชอบ และยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ตามมาตรา 147 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้เสนอ จำนวน 34 ฉบับ ภายหลังเปิดให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็นแล้ว
นายภราดร ปริศนานันทกุล รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญกับสถาบันนิติบัญญัติ จึงเป็นที่มาของการยืนยันกฎหมายทั้ง 34 ฉบับ หากสังเกตให้ดีกฎหมายทั้ง 34 ฉบับ ผ่านมติ ครม.เพื่อยืนยันกฎหมาย 2 ครั้ง ครั้งแรกยืนยันที่ 31 ฉบับ วันที่ 5 พ.ค. และครั้งล่าสุดยืนยันกฎหมายอีก 3 ฉบับ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมา เหตุผลที่ทำแบบนี้เพื่อเว้นช่วงเวลา 1 สัปดาห์จากที่มีมติ ครม.ครั้งแรก ก่อนที่จะครบกำหนด 60 วันตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 147 ในวันที่ 12 พ.ค. ให้กับผู้ที่ประสงค์อยากจะยืนยันร่างกฎหมายของตัวเองต่อ ครม. เราพิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ผ่านกระบวนการคิด รับฟังรอบด้าน
