ราคาทองครั้งที่ 40 ปรับลง 100 บ. ทองรูปพรรณขายออก 71,200 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 16:19 น. (ครั้งที่ 40) ปรับลดลง 100 บาท โดยทองคำแท่ง965% รับซื้อ 70,200.00 บาท ขายออก 70,400.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 68,796.08 บาท ขายออก 71,200.00 บาท