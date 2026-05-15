กกต.เริ่มพิจารณาคดีฮั้ว สว.แล้ว ยันทำให้เร็วและถูกต้องเป็นธรรมที่สุด

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีฮั้วสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า กกต. ได้เริ่มดำเนินการพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับ สว. ซึ่งถือเป็นสำนวนขนาดใหญ่แล้ว
นอกจากนี้ ยังมีสำนวนร้องเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกจำนวนมาก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งต่อเนื่องกัน โดยปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประมาณเกือบ 5,000 เรื่อง ซึ่ง กกต. ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 2,500 เรื่อง และยังเหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่อง ที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ยืนยันว่า คดีของสำนักงาน กกต. ไม่เคยขาดอายุความ เว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไป เช่น คดีฮั้ว สว. ซึ่งจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ถูกต้องเป็นธรรม
นอกจากนี้ ยังมีสำนวนร้องเรียนอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาอีกจำนวนมาก เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งต่อเนื่องกัน โดยปัจจุบันมีเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาประมาณเกือบ 5,000 เรื่อง ซึ่ง กกต. ดำเนินการแล้วเสร็จไปกว่า 2,500 เรื่อง และยังเหลืออีกประมาณ 2,500 เรื่อง ที่ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ยืนยันว่า คดีของสำนักงาน กกต. ไม่เคยขาดอายุความ เว้นแต่กรณีมีเหตุเฉพาะที่ต้องขอขยายเวลาออกไป เช่น คดีฮั้ว สว. ซึ่งจะพยายามทำให้เร็วที่สุด ถูกต้องเป็นธรรม