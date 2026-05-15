ราคาทองครั้งที่ 32 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 71,450.00 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 เวลา 14:47 (ครั้งที่ 32) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 70,450.00 บาท ขายออก 70,650.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 69,038.64 บาท ขายออก 71,450.00 บาท