กรมสรรพสามิต ยืนยันดำเนินงานด้วยความโปร่งใส พร้อมเปิดรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน

กรมสรรพสามิตชี้แจงกรณีผลการสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าสินบนเฉลี่ยของหน่วยงานภาครัฐ โดยกรมสรรพสามิตได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว และได้เร่งตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในทันที เพื่อให้เกิดความเข้าใจข้อมูลอย่างครบถ้วนและรอบด้าน
ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตเห็นว่าผลการสำรวจดังกล่าวสะท้อนความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริหารและตัวแทนภาคธุรกิจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการนำมาประกอบการพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยเฉพาะการทบทวนและปรับปรุงกระบวนงานที่อาจมีความเสี่ยง รวมถึงยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้มากยิ่งขึ้น
กรมสรรพสามิตยืนยันว่า ได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งในด้านวินัย การตรวจสอบภายใน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการและกำกับดูแล เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ เพิ่มความโปร่งใส และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ พร้อมกันนี้ ได้เร่งทบทวนขั้นตอนการอนุญาตและกระบวนงานต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการทุจริต รวมถึงพัฒนาและยกระดับช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนให้มีความปลอดภัย มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังและแจ้งข้อมูลการกระทำที่ไม่เหมาะสม
ในส่วนของข้อเสนอเชิงนโยบายของ กกร. กรมสรรพสามิตเห็นด้วยในหลักการสำคัญ โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้โดยสะดวกการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการและการอนุญาตสู่ระบบออนไลน์เพื่อลดการเผชิญหน้า การยกระดับความปลอดภัยของช่องทางการร้องเรียน ตลอดจนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำกับดูแล ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่กรมสรรพสามิตได้ดำเนินการและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมสรรพสามิตยังคงยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และโปร่งใส พร้อมมีมาตรการกำกับดูแลภายในอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดหลักความสุจริต ความโปร่งใส และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรมสรรพสามิตขอยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เปิดรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน และพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสังคมไทยสู่การเป็นสังคมที่ไม่ยอมรับการทุจริต และเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการไทยอย่างยั่งยืน