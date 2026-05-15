นายกฯ เปิดโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย”

วันนี้ (15 พ.ค.) เวลา 10.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทยโดยสำนักงานพระคลังข้างที่” ครั้งที่ 3 ปี 2569 ประเภทเพลงลูกกรุง เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยร่วมสมัย ณ ห้องเกียรติคุณพรรณนา 2 อาคารเกียรติคุณพรรณนา สำนักงานพระคลังข้างที่ เขตดุสิต
นายอนุทิน กล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่มีคุณค่าอย่างมาก เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านการร้องเพลง และเป็นเวทีที่ช่วยพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งความมีวินัย ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ความกล้าแสดงออก และการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง และเพลงไทยร่วมสมัย เป็นส่วนสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยที่สะท้อนภาษา วิถีชีวิต และเอกลักษณ์ของชาติ โดยเยาวชนจะได้เรียนรู้ผ่านบทเพลงเหล่านี้ ซึ่งช่วยปลูกฝังความรักและความภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปพร้อมกัน
“ผมยังจดจำบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของโครงการในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี และประทับใจในความสามารถ ความตั้งใจ และพลังของเยาวชนจากทั่วประเทศ ซึ่งตอกย้ำว่าเวทีแห่งนี้สามารถสร้างโอกาส แรงบันดาลใจ และคุณค่าที่ดีให้กับสังคมไทยได้อย่างแท้จริง สิ่งที่น่าชื่นชมอีกประการหนึ่ง คือความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสนับสนุนโครงการนี้ และมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาเยาวชนไทย รัฐบาลพร้อมสนับสนุนกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันจัดโครงการอันทรงคุณค่านี้ เพื่อเป็นเวทีแห่งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศต่อไป” นายกฯ กล่าว
ทั้งนี้ ภายหลังการกล่าวเปิดงาน นายกฯ ได้ร่วมร้องเพลงบนเวที ในบทเพลง ขอพบในฝัน ของวงสุนทราภรณ์ ด้วย