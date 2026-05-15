คืบเหตุ จนท.พิทักษ์ป่าดงใหญ่ ถูกกระทิงขวิดกลางป่า ล่าสุดนำส่ง รพ.ปลอดภัยแล้ว

วันนี้ (15 พ.ค.) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) สั่งการด่วนให้เร่งช่วยเหลือเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ หลังถูกกระทิงพุ่งชนขณะปฏิบัติหน้าที่สำรวจพื้นที่ติดตามเสือโคร่งในป่าลึก จนได้รับบาดเจ็บ โดยประสานเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าปฏิบัติการลำเลียงผู้บาดเจ็บทางอากาศ เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุเป็นป่าทุรกันดาร รถยนต์ไม่สามารถเข้าถึงได้ และมีความเสี่ยงจากสัตว์ป่าในพื้นที่
นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา) ว่า เจ้าหน้าที่ถูกกระทิงทำร้ายระหว่างปฏิบัติภารกิจในป่าลึก จึงเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือทันที พร้อมจัดเตรียมลานจอดเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวในพื้นที่ เพื่อรองรับภารกิจเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
พร้อมกันนี้ นายสุชาติ ได้กำชับทุกหน่วยงานให้ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าอย่างใกล้ชิด พร้อมยืนยันว่า กระทรวงฯ จะให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพต่อไป
ภารกิจครั้งนี้มีการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่รวม 40 นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ เจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์และป้องกัน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 และชุดปฐมพยาบาลกู้ภัยอุทยานแห่งชาติตาพระยา ร่วมปฏิบัติภารกิจแข่งกับเวลา ท่ามกลางข้อจำกัดด้านสัญญาณสื่อสารและสภาพพื้นที่ป่าลึก
ต่อมา เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงตัวผู้บาดเจ็บได้สำเร็จ ก่อนลำเลียงออกจากพื้นที่มายังจุดรับเฮลิคอปเตอร์ และนำส่งโรงพยาบาลโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้อย่างปลอดภัย โดยผู้บาดเจ็บเป็นชาย อายุ 27 ปี มีอาการเลือดออกทางหูซ้าย เจ็บแน่นหน้าอก และหายใจไม่สะดวก ซึ่งเข้าข่ายผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน
สำหรับภารกิจลำเลียงทางอากาศครั้งนี้ ใช้เฮลิคอปเตอร์ Airbus Helicopter H130 EC130 ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทีม Sky Doctor จากอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าปฏิบัติการรับตัวผู้บาดเจ็บจากพื้นที่ป่าดงใหญ่ ก่อนส่งต่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลโนนดินแดง