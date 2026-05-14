ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ให้การต้อนรับทูตสหรัฐฯ คนใหม่ เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันนี้ (14 พ.ค.) เวลา 15.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ นายฌอน เค. โอนีลล์ (H.E. Mr. Sean K. O'Neill) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคารวะเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณสำหรับความร่วมมือที่สถานทูตฯ มีให้กรุงเทพมหานครมาตลอด พร้อมระบุว่า เรามีโครงการและกิจกรรมดีๆ ร่วมกันเยอะมาก และหวังว่าจะมีมากขึ้นอีกในอนาคต ด้านเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ได้กล่าวขอบคุณ กทม. ที่ให้การสนับสนุนการทำงานของสถานทูตเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดูแลอำนวยความสะดวกให้แก่พลเมืองของทั้งสองประเทศ
โอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงความท้าทายในการบริหารเมืองใหญ่ เช่น การจัดการขยะและปัญหาคนไร้บ้าน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งกรุงเทพมหานครและนครนิวยอร์กต้องเผชิญเหมือนกัน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านนโยบายการจัดการเมือง ทั้งเรื่องพื้นที่ทางเท้าและจักรยานที่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนเดิน โดยเน้นย้ำกรุงเทพมหานครจะใช้จักรยานเป็นระบบ Feeder หรือการเชื่อมต่อระยะสั้น (Last Mile) เช่น จากสถานีรถไฟฟ้าไปยังจุดหมาย ซึ่งตนก็ลงไปทดลองปั่นด้วยตนเองเพื่อรับทราบปัญหาจริงด้วย
นอกจากนี้ ยังมีการหารือถึงความร่วมมือในอนาคตด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อนำมาพัฒนาระบบบริหารเมือง เช่น ด้านการจัดการจราจร การจัดการข้อมูล และระบบความปลอดภัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใส ซึ่งผู้ว่าฯ ชัชชาติ เน้นย้ำว่า กุญแจสำคัญในการพัฒนาเมืองคือการเพิ่ม Productivity ให้มากขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มคนเก่งและนักลงทุนจากทั่วโลกให้เข้ามาในกรุงเทพมหานคร ปัญหาที่เรามีทั้งเรื่องรถติดและความโปร่งใส ดังนั้นจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาเพิ่ม Productivity และ AI สามารถช่วยได้ในจุดนั้น
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบกุญแจเมืองจำลอง จำนวน 1 กล่อง และหนังสือ เรื่อง "Bangkok Then & Now" จำนวน 1 เล่ม เป็นของที่ระลึก